Angela Robusti: “Inzaghi non mangia bresaola da un anno, è appassionato di verdure” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Angela Robusti ha rilasciato un’intervista per le colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, soffermandosi sull’alimentazione del marito Filippo Inzaghi. L’ex atleta e attuale compagna dell’allenatore del Benevento, ex attaccante del Milan, ha rivelato le abitudini alimentari della famiglia, sfatando dei miti su ‘Super Pippo’. Di seguito le dichiarazioni della modella friulana: “Sfatiamo un mito: non mangia la bresaola da circa un anno! Tutti gli atleti in genere hanno un’alimentazione estrema. E una volta abbandonato l’agonismo, quindi, fanno fatica a riabituarsi anche a una pasta al ragù. Da quando ha smesso di essere un atleta professionista, ci ha impiegato diversi anni per riabituarsi. mangia tutto, ma in versione light. Gli ho ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021)ha rilasciato un’intervista per le colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, soffermandosi sull’alimentazione del marito Filippo. L’ex atleta e attuale compagna dell’allenatore del Benevento, ex attaccante del Milan, ha rivelato le abitudini alimentari della famiglia, sfatando dei miti su ‘Super Pippo’. Di seguito le dichiarazioni della modella friulana: “Sfatiamo un mito: nonlada circa un! Tutti gli atleti in genere hun’alimentazione estrema. E una volta abbandonato l’agonismo, quindi, ffatica a riabituarsi anche a una pasta al ragù. Da quando ha smesso di essere un atleta professionista, ci ha impiegato diversi anni per riabituarsi.tutto, ma in versione light. Gli ho ...

sportli26181512 : Angela racconta Inzaghi: 'Non mangia bresaola da un anno. Il mio fisico? Non in palestra, non fa per me' FOTO: La m… - scommesse_it : Angela Robusti tra gyrotonic, wellness e cibo sano: 'Pippo? Non mangia bresaola da un anno…' - angela_giuri : RT @Emmapretti: #Cico non è anziano, è adulto bello sano ma invisibile agli sguardi perché non corrisponde alla moda del momento. I #meticc… -