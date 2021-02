Zelda Twilight Princess e Wind Waker in arrivo su Switch?

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nell’ultimo Nintendo Direct è stata annunciata la conversione super Skyward Sword, ma pare che lo seguiranno ancheVisto che siamo in un momento di anniversari e conversioni per, il buon Super Mario ne sa qualcosa, anche la saga di The Legend ofnon è da meno con la conferma di Skyward Sword prevista per il 16 Luglio e la possibilità di vedere anchee The. The Legend of: cosa sappiamo superNaturalmente non è ancora niente di ufficiale, quindi prendete le cose con le pinze, ...

... "Per coloro che sono rimasti delusi dalla versione rimasterizzata di The Legend ofSkyward Sword, anche Wind Waker ePrincess arriveranno al 100% quest'anno." Non solo Robinson, ma ...Stiamo parlando di The Legend ofPrincess HD e The Wind Waker HD , due dei capitoli 3D più amati della serie. I rumor sull'arrivo su Switch di questi titoli si sono susseguiti in ...Nell'ultimo Direct è stata annunciata la versione Switch di Skyward Sword, ma pare che seguiranno anche Twilight Princess e Wind Waker.Secondo dei recenti rumor, nel corso di questo 2021 potrebbero arrivare altre due nuove remastered per la saga di The Legend of Zelda.