Una scelta mia La risposta di Maria Elena Boschi a Striscia | ci prende per i fondelli? Girano strane voci

Che giornataccia, per Maria Elena Boschi. Prima le paparazzate di Alfonso Signorini e le foto pubblicate su Chi mentre è impegnata in una "sessione" di shopping super-lusso. Poi, ci si mette anche Striscia la Notizia. Già, perché nella puntata in onda su Canale 5 questa sera, giovedì 18 febbraio, l'esponente di Italia Viva riceverà il famigerato Tapiro d'Oro, a consegnarlo ovviamente l'onnipresente Valerio Staffelli. Insomma, anche la renziana finisce nel mirino del tg satirico Mediaset ed è costretta ad incassare lo sfottò. La ragione del Tapiro? Presto detto: dopo molteplici voci e indiscrezioni, nel nuovo governo di Mario Draghi - chiamato ad incassare la fiducia in queste ore - è rimasta senza poltrona. Nessun incarico ministeriale, infatti. E intercettata da Staffelli, la ...

