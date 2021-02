Trump cacciato, pensa a un social tutto suo: 'Non tornerò su Twitter, mi annoia' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo gli storici fatti dell'irruzione al Campidoglio dello scorso 6 gennaio, Donald Trump è stato oscurato su Twitter. La sua istigazione alla violenza e i messaggi d'odio e propaganda erano già ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo gli storici fatti dell'irruzione al Campidoglio dello scorso 6 gennaio, Donaldè stato oscurato su. La sua istigazione alla violenza e i messaggi d'odio e propaganda erano già ...

Tre palle un dollaro Volevano cancellare Trump dalla scena politica così come era stato cacciato dai social, loro complici. Proprio loro, i Dem che sotto elezioni soffiavano sul fuoco dei tumulti e dei saccheggi compiuti ...

