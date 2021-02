«Servono decisioni rapide e chiusure» Lorini: così potremo ridurre i contagi (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’intervista a Luca orini: non sono numeri da lockdown ma bisogna agire. «Gli sforzi vanno profusi nella direzione della vaccinazione massiccia». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’intervista a Luca orini: non sono numeri da lockdown ma bisogna agire. «Gli sforzi vanno profusi nella direzione della vaccinazione massiccia».

Ultime Notizie dalla rete : Servono decisioni Sangalli (Confcommercio): insieme al Governo per le riforme. Stoppani: no a nuove imposte e patrimoniale 'Draghi ha ragione quando dice che non servono interventi spot sulla singola imposta', rileva il ... In attesa delle reali decisioni del Governo la Confcommercio ribadisce anche i suoi no. "Riteniamo ...

23 febbraio: manifestazione nazionale per lo spettacolo dal vivo ...ogni questione con i diretti protagonisti e con chi può e deve prendere le giuste decisioni per ... È evidente che la strada dei bonus una tantum non è quella giusta: servono misure di reddito e sostegno ...

Governo, Draghi interviene sul Cts. Troppi 27 membri, servono decisioni rapide Affaritaliani.it ex Ilva, Commissari annunciano anticipo di 200 euro a lavoratori in CIG (Teleborsa) - I Commissari straordinari di Ilva hanno annunciato l'erogazione di un "anticipo di competenze" pari a 200 euro per il mese di febbraio ai lavoratori in cassa integrazione dello stabilime ...

Inter-Suning, quale futuro? GdS: “Servono 200 mln subito, due le possibilità” È il bivio di Suning, sempre più stretto man mano che si avvicinano le tante scadenze da onorare entro fine marzo', scrive infatti La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: 'Serve una cifra compresa t ...

