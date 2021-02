Scegliere il miglior software per la fatturazione elettronica | 5 caratteristiche da valutare

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Quando circa 20 anni fa lafaceva il suo ingresso sulla scena, non tutti gli italiani avevano ben chiaro in mente il cambiamento epocale a cui si stava andando incontro. Presentata come una soluzione capace di “semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di”, nel corso del tempo si è affermata in maniera sempre più decisa, diventando parte della quotidianità di imprese, privati e Pubblica Amministrazione. Un momento decisivo in questa direzione è databile al primo gennaio 2019, quando è scattato l’obbligo di e-fatture per tutti, con la relativa conservazione in digitale per i successivi 10 anni e il rischio, in caso di inottemperanza, di incorrere in pesanti sanzioni. La sua diffusione, insomma, ha sollecitato i più a trovare un modo per facilitare l’iter per la compilazione e l’invio, con ...