Samira Zargari: il marito vieta all’allenatrice di partire per i Mondiali (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ancora una volta lo sport si scontra con la politica. Samira Zargari, la head coach della squadra iraniana femminile di sci alpino non è riuscita a partire per i Mondiali di Cortina. Il motivo? Le è stato proibito dal marito, che secondo la normativa vigente, ha il diritto di apporre tale divieto. Samira Zargari e la sua squadra- Photo credits: gazzetta.itL’allenatrice della nazionale femminile iraniana di sci alpino, Samira Zargari, non è riuscita a recarsi in Italia con la sua squadra per i Mondiali di sci a Cortina. Il motivo che si cela dietro questo divieto, è stato riportato dalla Bbc nella versione persiana: il marito le ha proibito di partire. Samira ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ancora una volta lo sport si scontra con la politica., la head coach della squadra iraniana femminile di sci alpino non è riuscita aper idi Cortina. Il motivo? Le è stato proibito dal, che secondo la normativa vigente, ha il diritto di apporre tale divieto.e la sua squadra- Photo credits: gazzetta.itL’allenatrice della nazionale femminile iraniana di sci alpino,, non è riuscita a recarsi in Italia con la sua squadra per idi sci a Cortina. Il motivo che si cela dietro questo divieto, è stato riportato dalla Bbc nella versione persiana: ille ha proibito di...

Tg3web : Samira Zargari, la commissaria tecnica della nazionale iraniana femminile di sci, non ha potuto lasciare il Paese p… - Eurosport_IT : In Iran una legge prevede che una donna debba chiedere al marito il permesso per l’espatrio. Samira Zargari non l’… - RaiNews : Samira Zargari è stata sostituita da una collega #SamiraZargari #Cortinadampezzo - zoppi_carla : RT @Tg3web: Samira Zargari, la commissaria tecnica della nazionale iraniana femminile di sci, non ha potuto lasciare il Paese per seguire l… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Samira Zargari, la commissaria tecnica della nazionale iraniana femminile di sci, non ha potuto lasciare il Paese per seguire l… -