Philip Seymour Hoffman verrà ricordato con una borsa di studio per aspiranti attori (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attore Philip Seymour Hoffman verrà ricordato con una borsa di studio destinata agli studenti della NYU Tisch School of Arts. In onore di Philip Seymour Hoffman verrà assegnata una borsa di studio per gli aspiranti attori che vogliono frequentare la NYU Tisch School of the Arts. L'iniziativa è stata annunciata dal produttore irlandese James Declan Tobin che sosterrà economicamente il progetto che avrà inizialmente un budget di 50.000 dollari. Tobin ha dichiarato: "Philip Seymour Hoffman è uno degli attori più grandiosi della nostra generazione. Questa ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attorecon unadidestinata agli studenti della NYU Tisch School of Arts. In onore diassegnata unadiper gliche vogliono frequentare la NYU Tisch School of the Arts. L'iniziativa è stata annunciata dal produttore irlandese James Declan Tobin che sosterrà economicamente il progetto che avrà inizialmente un budget di 50.000 dollari. Tobin ha dichiarato: "è uno deglipiù grandiosi della nostra generazione. Questa ...

cecilialox : @aomacheguardi In Italia: Ennio Morricone A New York: Philip Seymour Hoffman Purtroppo ad oggi entrambi deceduti ?? - direwoIfed : sto guardando il film di capote del 2005 su a sangue freddo basandomi esclusivamente sul fatto che philip seymour h… - mauro959595 : @ArttheCo @philip_seymour Era ferbio no sodimac ?? -