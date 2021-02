Palermo, ag. Lucca: “Non gli faccio mai i complimenti, a gennaio è arrivata un’offerta importante” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fenomeno Lorenzo Lucca.Palermo, Toni esalta Lucca: “Può solo crescere, ho un consiglio per Lorenzo”. E sulla promozione…Il centravanti nativo di Moncalieri, dopo un periodo di assestamento, si è preso in mano l'intero attacco del Palermo realizzando 1o reti e diventando capocannoniere della squadra. L'attaccante classe '00 ha dimostrato di avere qualità importanti e ha senza dubbio un margine di miglioramento davvero elevato. Crede nelle qualità del proprio assistito, Ninni Imborgia, che ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di Tgs."Siamo ancora all'inizio della sua carriera. Non gli faccio mai i complimenti, gli dico sempre dove e come migliorare. Quando ho portato Lorenzo a Palermo, gli ho detto 'Goditi quello che io non mi sono potuto godere'. Perchè è ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fenomeno Lorenzo, Toni esalta: “Può solo crescere, ho un consiglio per Lorenzo”. E sulla promozione…Il centravanti nativo di Moncalieri, dopo un periodo di assestamento, si è preso in mano l'intero attacco delrealizzando 1o reti e diventando capocannoniere della squadra. L'attaccante classe '00 ha dimostrato di avere qualità importanti e ha senza dubbio un margine di miglioramento davvero elevato. Crede nelle qualità del proprio assistito, Ninni Imborgia, che ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di Tgs."Siamo ancora all'inizio della sua carriera. Non glimai i, gli dico sempre dove e come migliorare. Quando ho portato Lorenzo a, gli ho detto 'Goditi quello che io non mi sono potuto godere'. Perchè è ...

WiAnselmo : #Palermo, ag. Lucca: 'Non gli faccio mai i complimenti, a gennaio è arrivata un'offerta importante' - Mediagol : #Palermo, ag. Lucca: 'Non gli faccio mai i complimenti, a gennaio è arrivata un'offerta importante' - WiAnselmo : #Palermo, Toni esalta Lucca: 'Può solo crescere, ho un consiglio per Lorenzo'. E sulla promozione...… - Mediagol : #Palermo, Toni esalta Lucca: 'Può solo crescere, ho un consiglio per Lorenzo'. E sulla promozione...… - ILOVEPACALCIO : #Imborgia (Ag. Lucca): «Vi racconto come ha fatto il #Palermo a prendere Lorenzo» - Ilovepalermocalcio -