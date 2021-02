Nicola | ' Torino | devi migliorare | serve un altro step'

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Torino

- La notizia dei due positivi al Covid ha scosso l'ambientea poche ore dal delicato scontro salvezza con il Cagliari , ma mister Davide, come ha rivelato in conferenza stampa, non ne fa un dramma: " A loro ho fatto una battuta, gli ho detto che ...Ildi Davidesi appresta a tornare in campo, domani i granata affronteranno il Cagliari di Di Francesco in un match che ha tutto il sapore di uno spareggio salvezza: 'Il Cagliari ha una ...Le parole del tecnico granata, che presenta lo scontro diretto della Sardegna Arena parlando anche dello stato di forma della sua squadra Una sfida cruciale per entrambe le squadre. Domani, Cagliari e ...Il tecnico alla vigilia della trasferta sull’Isola: “Il risultato non cambierà le dinamiche della corsa salvezza”. Granata con due calciatori positivi al Covid-19: “Nessun alibi: di questi tempi capit ...