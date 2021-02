NCIS | New Orleans | la stagione 7 sarà l' ultima

tvblogit : NCIS New Orleans e Mom non saranno rinnovate, ecco quando finiranno (almeno negli USA) - AMarya86 : RT @comingsoonit: Uno dei procedurali di maggior successo degli ultimi anni volge al termine: #NCISNewOrleans si concluderà con la stagione… - afnewsinfo : NCIS New Orleans chiude con la stagione 7 - SerieTvserie : “NCIS: New Orleans” cancellato da CBS dopo 7 stagioni - AmorexleserieTV : #NCISNewOrleans cancellato da CBS dopo 7 stagioni -

Niente più indagini speciali ambientate nella principale città della Louisiana: CBS ha annunciato che la settima stagione di 'Orleans' , attualmente in programmazione, sarà l'ultima e poi lo show chiuderà i battenti per sempre. Negli Stati Uniti la data dell'addio sarà il 16 maggio 2021, con il 155° episodio. In ...Brutte notizie anche per Mom . Nelle stesse ore in cui si è appreso dell' imminente conclusione diOrleans , la rete americana CBS ha fatto sapere che entro il mese di maggio chiuderà le trasmissioni anche la pluripremiata sitcom con Allison Janney , in onda con l'ottava stagione. "Negli ...CBS annuncia la chiusura della serie TV spin-off, anche se il franchise continuerà con un nuovo show ambientato alle Hawaii ...NCIS: New Orleans sta per avviarsi verso la conclusione, la settima stagione sarà infatti l'ultima per la popolare serie CBS ...