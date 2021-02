Napoli, controlli sul territorio: hashish e tirapugni a bordo di un’auto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante un servizio di controllo sul territorio, gli agenti di polizia del commissariato di Torre del Greco hanno rinvenuto, a bordo di un’auto, un tirapugni e e 3 stecchette di hashish. Il ritrovamento è avvenuto a via di Sotto ai Camaldoli, in un’auto di una coppia. Il 26enne conducente di Torre del Greco, è stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere e sanzionato quindi amministrativamente, come riporta il meridiano news Un oggetto molto pericoloso quello del tirapugni che avrebbe potuto sicuramente danneggiare seriamente qualcuno. Negli ultimi giorni poi non si è nuovi a certe dinamiche. Su tutte l’atto di bullismo riservato ad un ragazzino della scuola media Ferdinando Russo di Pianura che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante un servizio di controllo sul, gli agenti di polizia del commissariato di Torre del Greco hanno rinvenuto, adi, une e 3 stecchette di. Il ritrovamento è avvenuto a via di Sotto ai Camaldoli, indi una coppia. Il 26enne conducente di Torre del Greco, è stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere e sanzionato quindi amministrativamente, come riporta il meridiano news Un oggetto molto pericoloso quello delche avrebbe potuto sicuramente danneggiare seriamente qualcuno. Negli ultimi giorni poi non si è nuovi a certe dinamiche. Su tutte l’atto di bullismo riservato ad un ragazzino della scuola media Ferdinando Russo di Pianura che ...

morenoAlmare : «La variante del virus portata in Italia da Osimhen?»: controlli dell’Asl sui calciatori del Napoli… - MarSte92__ : RT @cmdotcom: #Napoli, giallo su #Osimhen e la nuova variante Covid. L’Asl a Castel Volturno: controlli sui vecchi positivi in squadra http… - panibbi : RT @Corriere: «La variante del virus portata in Italia da Osimhen?»: controlli dell’Asl sui calciatori del Napoli - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Napoli, giallo su #Osimhen e la nuova variante Covid. L’Asl a Castel Volturno: controlli sui vecchi positivi in squadra http… - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, giallo su #Osimhen e la nuova variante Covid. L’Asl a Castel Volturno: controlli sui vecchi positivi in squadra http… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli controlli Tamponi a scuola: tutti negativi i bimbi del plesso Alemagna 'E' stato un momento emozionante - Ha raccontato il sindaco Napoli - sono stato lì personalmente ...scolastico e ai tanti medici e infermieri che hanno reso possibile tutto questo.' Oggi i controlli ...

Supermercato chiuso per cinque giorni: norme anti - Covid non ripettate L'attività commerciale ubicata lungo la statale 18 dopo i controlli della polizia municipale è ... APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli: 'Così è morto mio marito a poche... MIRA Coppia di ...

Sicurezza: controlli Cc in periferia Napoli, arresti e denunce Agenzia ANSA Due 'cyclette' mediche per pazienti del Centro NeMo Napoli Grazie a due sofisticate 'cyclette' mediche, fondamentali per la riabilitazione delle persone con malattie neuromuscolari, i pazienti del Centro Clinico NeMO di Napoli potranno fare esercizi necessari ...

Napoli, sorpreso con una pistola, arrestato 26enne a Pianura I poliziotti, dopo averlo bloccato, hanno recuperato la busta contenente una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e completa di caricatore con 7 cartucce. Luigi Di Lorenzo, 26enne ...

'E' stato un momento emozionante - Ha raccontato il sindaco- sono stato lì personalmente ...scolastico e ai tanti medici e infermieri che hanno reso possibile tutto questo.' Oggi i...L'attività commerciale ubicata lungo la statale 18 dopo idella polizia municipale è ... APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a: 'Così è morto mio marito a poche... MIRA Coppia di ...Grazie a due sofisticate 'cyclette' mediche, fondamentali per la riabilitazione delle persone con malattie neuromuscolari, i pazienti del Centro Clinico NeMO di Napoli potranno fare esercizi necessari ...I poliziotti, dopo averlo bloccato, hanno recuperato la busta contenente una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e completa di caricatore con 7 cartucce. Luigi Di Lorenzo, 26enne ...