Monza | Berlusconi | “Devo parlare con Boateng Voglio che la squadra giochi meglio”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il presidente delSilvioha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio di quello che è il momento attuale del, dando qualche consiglio a mister Brocchi: "Bisogna che ilabbia una capacità di schierarsi in campo con una sistemazione diversa rispetto a quella dell’ultima partita, Balotelli deve essere servito di più. Dobbiamo essere più coperti in difesa e ed essere più pericolosi in avanti, attaccando con velocità. Il rigore sbagliato dacon lui. Brocchi gode della nostra totale fiducia, ilpuò raggiungere l’obiettivo che è quello della Serie A, con la presidenza siamo partiti dalla C, al momento siamo secondi. Stiamo facendo bene in Serie B".caption id="attachment 1072603" align="alignnone" ...