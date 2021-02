Lidia Peschechera uccisa Pavia: fermato il compagno che per giorni ha vissuto con il cadavere nella vasca (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non si ferma la scia di femminicidi nel nostro paese. Purtroppo anche oggi dobbiamo raccontarvi la storia di un’altra donna uccisa dall’uomo che diceva di amarla. Oggi la cronaca ci porta a Pavia dove Lidia Peschechera, è stata trovata morta in casa. Il giallo sulla morte di Lidia è durato ben poco: pochi minuti fa infatti è stato fermato il suo convivente 28enne. Il giovane, A.N., con il quale la donna 49enne aveva da poco iniziato una convivenza, è stato fermato oggi per omicidio volontario aggravato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pavia e della locale Compagnia. Il cadavere di Lidia è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri ma sarebbe stata uccisa il 12 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non si ferma la scia di femminicidi nel nostro paese. Purtroppo anche oggi dobbiamo raccontarvi la storia di un’altra donnadall’uomo che diceva di amarla. Oggi la cronaca ci porta adove, è stata trovata morta in casa. Il giallo sulla morte diè durato ben poco: pochi minuti fa infatti è statoil suo convivente 28enne. Il giovane, A.N., con il quale la donna 49enne aveva da poco iniziato una convivenza, è statooggi per omicidio volontario aggravato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale die della locale Compagnia. Ildiè stato ritrovato nel pomeriggio di ieri ma sarebbe statail 12 ...

