Kean | il fratello rivela | «Con Allegri sarebbe rimasto invece con Sarri…»

Giovanni Kean, fratello di Moise ex attaccante della Juventus, ha parlato dell'attaccante del Paris Saint Germain. Le sue parole Moise Kean incanta l'Europa. Ecco le parole del fratello Giovanni a Gazzetta.it. MESSI – «Alla fine si sono pure stretti la mano. Mi ha detto che ha realizzato un sogno, fino a poco tempo fa si divertiva a usarlo alla Play Station. Poche volte l'ho visto tanto sicuro di sé. Sembrava che una partita del genere l'avesse giocata già una trentina di volte. Quando scende in campo così, non ce n'è per nessuno». ESORDIO IN SERIE A – «Che emozione. Quel giorno speravo che potesse arrivare a certi livelli, ma non credevo che lo avrebbe fatto così velocemente. Ha bruciato le tappe. Dio gli ha dato un dono e Moise è stato bravo a sfruttarlo alla grande. Ero sicuro che sarebbe arrivato, ...

