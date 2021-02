Il Volo: chi sono i membri Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile (Di giovedì 18 febbraio 2021) Trio de Il Volo, composto dai membri e tenori Piero Barone (nato a Naro il 24 giugno 1993 sotto il segno del Cancro), Ignazio Boschetto (nato a Bologna il 4 ottobre 1994 sotto il segno della Bilancia) e il baritono Gianluca Ginobile (nato a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio 1995 sotto il segno dell’Acquario), si sono conosciuti e uniti durante la seconda edizione del talent Ti lascio una canzone nel 2009, per l’intuizione del regista Roberto Cenci. L’esperienza televisiva gli permette di farsi notare da produttori discografici di fama internazionale, e la Geffen decide subito di metterli sotto contratto per la pubblicazione di un album. Il loro debutto discografico, Il Volo, arriva così nel 2010. In Italia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Trio de Il, composto daie tenori(nato a Naro il 24 giugno 1993 sotto il segno del Cancro),(nato a Bologna il 4 ottobre 1994 sotto il segno della Bilancia) e il baritono(nato a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio 1995 sotto il segno dell’Acquario), siconosciuti e uniti durante la seconda edizione del talent Ti lascio una canzone nel 2009, per l’intuizione del regista Roberto Cenci. L’esperienza televisiva gli permette di farsi notare da produttori discografici di fama internazionale, e la Geffen decide subito di metterli sotto contratto per la pubblicazione di un album. Il loro debutto discografico, Il, arriva così nel 2010. In Italia ...

ElizabethRavag1 : @PersempreNadia Ma chi è sto mentecatto. Spe che lo segnalo al volo.?? - Laura__3012 : preso al volo rilanciato per chi ancora non l’ha pigliato un sorriso che rimbalza tra la gente sbalordita come se f… - basso_volo : @Adnkronos Le parole hanno un peso in base a chi le dice. Ecco in questo caso sono già svanite. Un omino piccolo pi… - MarcoStac : @RbRaffaella @impaziente0 @atm_informa @CTM_Cagliari Non lo so, da me in effetti decidiamo chi governa la città contando le rondini in volo - martaconti18 : @Dayane_mello_ Chi sarebbe? Stefania??? Stefania le cose le dice anche in faccia si punzecchiano continuamente!!! V… -