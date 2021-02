Il Tribunale di Bolzano assolve Schwazer, "non ci fu doping" (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI- Il Gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer per "non aver commesso il fatto". Il 'fatto' era quello legato alla presunta, ma soprattutto nebulosa, positività al doping emersa dal controllo del primo gennaio 2016 e che nell'agosto dello stesso anno aveva portato una squalifica di Schwazer, per recidiva al doping, di ben otto anni. Il giudice ritiene "con alto grado di credibilità che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwazer l'1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di risultare positivi" così da "ottenere la squalifica e il discredito dell'atleta come pure del suo allenatore Sandro Donati". Il gip nei punti successivi parla di "falso ideologico" e "frode processuale" e parla di "pressioni" esercitate sul laboratorio di ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI- Il Gip deldi, Walter Pelino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer per "non aver commesso il fatto". Il 'fatto' era quello legato alla presunta, ma soprattutto nebulosa, positività alemersa dal controllo del primo gennaio 2016 e che nell'agosto dello stesso anno aveva portato una squalifica di Schwazer, per recidiva al, di ben otto anni. Il giudice ritiene "con alto grado di credibilità che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwazer l'1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di risultare positivi" così da "ottenere la squalifica e il discredito dell'atleta come pure del suo allenatore Sandro Donati". Il gip nei punti successivi parla di "falso ideologico" e "frode processuale" e parla di "pressioni" esercitate sul laboratorio di ...

