“Il camorrista” | come il film di Tornatore fece diventare Cutolo una figura “cult”

Roma, 18 feb – Il boss della Nuova Camorra Organizzata Raffaele Cutolo è spirato ieri e, al di là delle considerazioni sul suo operato criminale, per molti è venuto a mancare un personaggio che aveva contribuito a creare un film divenuto cult: Il camorrista, opera prima di Giuseppe Tornatore. Il camorrista, travagliato dal libro al film Giuseppe Tornatore, futuro premio Oscar, si ispirò per il suo controverso film a un libro: Il camorrista romanzo di Giuseppe Marrazzo. La pellicola del 1986 è una coproduzione fra Reteitalia del gruppo Fininvest e Titanus. Costò 4 miliardi di lire e fu prodotta in due versioni di lunghezza diversa: la versione per il circuito dei cinema fu oggetto di querela e ritirata ad appena due ...

