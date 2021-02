"I campioni di urina furono alterati, non ci fu doping". Assolto Alex Schwazer (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Il Gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer per "non aver commesso il fatto". Il 'fatto' era quello legato alla presunta, ma soprattutto nebulosa, positività al doping emersa dal controllo del primo gennaio 2016 e che nell'agosto dello stesso anno aveva portato una squalifica di Schwazer, per recidiva al doping, di ben otto anni. Il giudice ritiene "con alto grado di credibilità che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwazer l'1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di risultare positivi" così da "ottenere la squalifica e il discredito dell'atleta come pure del suo allenatore Sandro Donati". Il gip nei punti successivi parla di "falso ideologico" e "frode processuale" e parla di "pressioni" ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Il Gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer per "non aver commesso il fatto". Il 'fatto' era quello legato alla presunta, ma soprattutto nebulosa, positività alemersa dal controllo del primo gennaio 2016 e che nell'agosto dello stesso anno aveva portato una squalifica di Schwazer, per recidiva al, di ben otto anni. Il giudice ritiene "con alto grado di credibilità che idiprelevati adl'1.01.2016 siano statiallo scopo di risultare positivi" così da "ottenere la squalifica e il discredito dell'atleta come pure del suo allenatore Sandro Donati". Il gip nei punti successivi parla di "falso ideologico" e "frode processuale" e parla di "pressioni" ...

