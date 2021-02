Guidonia | imprenditore picchiato e rapinato da finti poliziotti | ecco cosa è successo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Brutale aggressione aMontecelio dove un notoè statoe malmenato da alcuni. La vittima è Filippo Lattanzi, 79enne presidente di STR. Il 79enne nel tardo pomeriggio di ieri stava viaggiando alla guida della sua auto quando, giunto su via Maremmana, ha notato degli uomini in divisa da poliziotto che gli hanno intimato l’Alt con una paletta delle forze dell’ordine. L’ha fermato l’auto ed è sceso dal veicolo. A quel punto i malviventi lo hannoe, dopo averlo colpito alla testa con il calcio di una pistola, lo hanno costretto a consegnare il portafogli e l’orologio. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tivoli e i sanitari del 118 che hanno trasportato Filippo Lattanzi presso ...

... era partita nel maggio 2019 da un'altra indagine su un'estorsione ai danni di undi ... sono tutti residenti tra Frascati, Grottaferrata,e Roma....e Roma ha portato il gip del locale tribunale a disporre otto misure cautelari in carcere,... nell'ambito di un'altra indagine su un'estorsione subita da undi Ciampino. I ...Rapinato e malmenato da finti poliziotti che sono entrati in azione intimandogli l’alt con una paletta delle forze dell’ordine: vittima Filippo Lattanzi, 79enne presidente dell’azienda Str ...E’ stata una rapina, cruenta, pianificata nei minimi dettagli. Anche se apparentemente è opera di “ladri di galline”. E’ questo il motivo per il quale ieri pomeriggio, mercoledì 17 febbraio, l’imprend ...