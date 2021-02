(Di giovedì 18 febbraio 2021) GPSprovinciali e di istituto per le, costituite sulla base dell'OM n. 60/2020. Le segreterie scolastiche sono alle prese con la validazione dei titoli presentati, operazione importante perché il punteggio scaturito sarà cristallizzato e sarà quello da cui partirà il docente per il prossimo aggiornamento, previsto nel 2022. L'articolo .

orizzontescuola : GPS graduatorie supplenze, valutazione servizi prestati presso i centri di formazione professionale. NOTA - orizzontescuola : GPS graduatorie supplenze: titoli non dichiarati entro il 6 agosto, servizio dal 1° febbraio, servizi contemporanei… - fnp_ag_cl_e : RT @cislscuola: Due pareri del CSPI, espressi nell'adunanza plenaria del 16.2.2021, su graduatorie terza fascia ATA e elenchi aggiuntivi GP… - SirenettaLa : RT @cislscuola: Due pareri del CSPI, espressi nell'adunanza plenaria del 16.2.2021, su graduatorie terza fascia ATA e elenchi aggiuntivi GP… - samontalbano49 : RT @cislscuola: Due pareri del CSPI, espressi nell'adunanza plenaria del 16.2.2021, su graduatorie terza fascia ATA e elenchi aggiuntivi GP… -

Ultime Notizie dalla rete : GPS graduatorie

Orizzonte Scuola

...(abilitati non inseriti in GaE) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti indi seconda fascia che scelgono, nella stessa provincia, fino a venti scuole (non abilitati) Le......GRADUTORIE/TIPODI ISTITUTO/SELEZIONE CLASSE DI CONCORSO DI INTERESSE/AVVIARE LA RICERCA La nota del 17 febbraio 2021 dell'Ufficio Scolastico di Romaprovinciali e di ...Governo Draghi interverrà per portare in cattedra circa 150 mila docenti precari. Il Senatore Pittoni (Lega) propone la ricetta per farlo.L'Ufficio scolastico di Roma, con avviso 3574 dell'11 febbraio, comunica che sono esaurite la prima e la seconda fascia ...