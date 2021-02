Governo Draghi, il coraggio di cambiare per avere un futuro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Competenza e conoscenza della macchina dello Stato per interventi di totale discontinuità e controcorrente non mancano a ... Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 18 febbraio 2021) Competenza e conoscenza della macchina dello Stato per interventi di totale discontinuità e controcorrente non mancano a ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Cappellin_R : @fattoquotidiano Il governo Draghi/Mattarella tra Lega - PD è simile al governo Andreotti tra DC - PCI. Fine della… - agnelli_giorgio : RT @ValerioMalvezzi: Io sono CONTRO al Governo Draghi. Spiacente, sono un libero pensatore e ragiono con la mia testa. Stamattina intervist… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi M5S verso la scissione: espulsi 15 senatori Non accenna a placarsi la tensione in casa Movimento 5 Stelle, dopo che al Senato 15 parlamentari del partito fondato da Beppe Grillo hanno votato no alla fiducia al Governo Draghi, anche dopo l'endorsement dei vertici del movimento e il voto favorevole degli attivisti sulla piattaforma Rousseau. I 15 senatori 'incriminati', ha fatto sapere sul proprio profilo ...

M5s, Crimi: 'Espellere i 15 senatori che hanno votato No alla fiducia' Ho appena letto il post del reggente perpetuo in cui comunica l'espulsione dal gruppo parlamentare dei 15 senatori, tra cui ci sono anche io, che ieri non hanno dato la fiducia al governo Draghi. Ho ...

Governo Draghi: politica, imprese, think tank, ecco gli incarichi esterni della squadra tecnica di ... Il Sole 24 ORE Governo: Mantero, 'no a epurazioni, 90% gruppo Senato era contro Draghi' Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il post con cui Vito Crimi annuncia l'espulsione dei 15 senatori contrari al governo Draghi ...

Foto dal primo giorno del governo Draghi Scene da un futuro che appena tre settimane fa sembrava impossibile, tra esponenti di PD e Lega spalla a spalla nel governo, scambi di caramelle, ghigni sotto le mascherine e fitti conciliaboli tra Dr ...

Non accenna a placarsi la tensione in casa Movimento 5 Stelle, dopo che al Senato 15 parlamentari del partito fondato da Beppe Grillo hanno votato no alla fiducia al, anche dopo l'endorsement dei vertici del movimento e il voto favorevole degli attivisti sulla piattaforma Rousseau. I 15 senatori 'incriminati', ha fatto sapere sul proprio profilo ...Ho appena letto il post del reggente perpetuo in cui comunica l'espulsione dal gruppo parlamentare dei 15 senatori, tra cui ci sono anche io, che ieri non hanno dato la fiducia al. Ho ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il post con cui Vito Crimi annuncia l'espulsione dei 15 senatori contrari al governo Draghi ...Scene da un futuro che appena tre settimane fa sembrava impossibile, tra esponenti di PD e Lega spalla a spalla nel governo, scambi di caramelle, ghigni sotto le mascherine e fitti conciliaboli tra Dr ...