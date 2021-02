GF Vip, televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando sospeso: web in rivolta (Di giovedì 18 febbraio 2021) GF Vip: il televoto di questa settimana tra Giulia Salemi e Stefania Orlando è stato momentaneamente sospeso, ecco perché. Il GF Vip questa settimana ha sottoposto il pubblico del piccolo schermo ad uno dei televoti più difficili di questa quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. In quanto i concorrenti in lizza per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 febbraio 2021) GF Vip: ildi questa settimana traè stato momentaneamente, ecco perché. Il GF Vip questa settimana ha sottoposto il pubblico del piccolo schermo ad uno dei televoti più difficili di questa quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. In quanto i concorrenti in lizza per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - iamyanchor : RT @trash_italiano: #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - natale_sara : RT @CheDonnait: Televoto, momentaneamente sospeso, tra Giulia Salemi e Stefania Orlando #GFVIP #sovip #prelemi - CheDonnait : Televoto, momentaneamente sospeso, tra Giulia Salemi e Stefania Orlando #GFVIP #sovip #prelemi - vip_erella : RT @mangiopizzaepa1: Quindi: -senza bot Pierpaolo non sarebbe finalista ma lo sarebbe Crocc -Dayane non sarebbe finalista senza voti del Br… -