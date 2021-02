GF Vip 5, ecco quanto costa mandare un aereo agli inquilini (Di giovedì 18 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata soprattutto per la sua durata, ma anche per i tantissimi aerei che hanno sorvolato la Casa di Cinecittà. Quasi ogni settimana, infatti, gli inquilini hanno ricevuto il supporto dei propri fan e parenti attraverso gli striscioni attaccati agli aerei. Soprattutto nelle ultime settimane – le più difficili, quelle che precedono la finale del 1 Marzo – il numero di messaggi inviati tramite gli aerei è raddoppiato. La cosa ha fatto pensare che mandare un aereo non sia una spesa esagerata. Invece, come confermano alcuni esperti, le cifre sarebbero piuttosto alte. Il prezzo degli aerei che passano sopra la Casa del GF Vip 5 I tantissimi aerei sorvolati sulla casa del Grande Fratello Vip hanno interrogato i telespettatori del reality, i quali si sono chiesti: “Ma ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata soprattutto per la sua durata, ma anche per i tantissimi aerei che hanno sorvolato la Casa di Cinecittà. Quasi ogni settimana, infatti, glihanno ricevuto il supporto dei propri fan e parenti attraverso gli striscioni attaccatiaerei. Soprattutto nelle ultime settimane – le più difficili, quelle che precedono la finale del 1 Marzo – il numero di messaggi inviati tramite gli aerei è raddoppiato. La cosa ha fatto pensare cheunnon sia una spesa esagerata. Invece, come confermano alcuni esperti, le cifre sarebbero piuttosto alte. Il prezzo degli aerei che passano sopra la Casa del GF Vip 5 I tantissimi aerei sorvolati sulla casa del Grande Fratello Vip hanno interrogato i telespettatori del reality, i quali si sono chiesti: “Ma ...

