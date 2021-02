F1, cambia il disegno del circuito di Melbourne (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto è pronto a Melbourne (Australia) per un’importante modifica del disegno della pista che annualmente ospita la prima prova del Mondiale di F1. In seguito allo slittamento a novembre della prova che solitamente inaugura il campionato, gli organizzatori hanno deciso di anticipare alcuni importanti lavori sul famoso impianto non permanente che sorge nello Stato di Victoria. Quando la massima formula tornerà in Oceania troverà alcune novità come una pit lane più larga. Il muro dei box è stato spostato a bordo pista dove non ci sarà più la striscia d’erba presente.Sparirà la violenta staccata di curva 9, un fatto che consentirà alle vetture di approcciare con maggior velocità l’ingresso nella 11 e nella 12. Tutto questo è stato studiato per aumentare le possibilità di sorpasso in curva 13, la piega verso destra che precede l’ingresso nell’ultimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto è pronto a(Australia) per un’importante modifica deldella pista che annualmente ospita la prima prova del Mondiale di F1. In seguito allo slittamento a novembre della prova che solitamente inaugura il campionato, gli organizzatori hanno deciso di anticipare alcuni importanti lavori sul famoso impianto non permanente che sorge nello Stato di Victoria. Quando la massima formula tornerà in Oceania troverà alcune novità come una pit lane più larga. Il muro dei box è stato spostato a bordo pista dove non ci sarà più la striscia d’erba presente.Sparirà la violenta staccata di curva 9, un fatto che consentirà alle vetture di approcciare con maggior velocità l’ingresso nella 11 e nella 12. Tutto questo è stato studiato per aumentare le possibilità di sorpasso in curva 13, la piega verso destra che precede l’ingresso nell’ultimo ...

