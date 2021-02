Europa League: la probabile formazione degli azzurri (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Europa League – Questa sera alle 21 in Spagna andrà in scena l’andata dei Sedicesimi di Finale Granada-Napoli. Il tecnico azzurro Gennaro Ivan Gattuso dovrà fare a meno di molti titolari e si presenterà in Andalusia con una rosa striminzita. Con Ospina fuori dai giochi in porta tocca di nuovo all’ex Udinese Meret che molto bene ha fatto nell’ultimo match di campionato contro la Juventus. L’estremo difensore è un patrimonio di Aurelio de Laurentiis e ha la possibilità di mostrare tutto il suo valore. Per quanto invece riguarda la difesa toccherà ancora a Rrahmani e Maksimovic al centro. I due sembravano già ai margini del progetto, ma dopo la gara con la Juventus hanno dimostrato di meritare il posto. Stasera però serve la conferma. Sugli esterni Mario Rui e Di Lorenzo. Centrocampo a 2 con Lobotka e Fabian Ruiz. Lo spagnolo, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa sera alle 21 in Spagna andrà in scena l’andata dei Sedicesimi di Finale Granada-Napoli. Il tecnico azzurro Gennaro Ivan Gattuso dovrà fare a meno di molti titolari e si presenterà in Andalusia con una rosa striminzita. Con Ospina fuori dai giochi in porta tocca di nuovo all’ex Udinese Meret che molto bene ha fatto nell’ultimo match di campionato contro la Juventus. L’estremo difensore è un patrimonio di Aurelio de Laurentiis e ha la possibilità di mostrare tutto il suo valore. Per quanto invece riguarda la difesa toccherà ancora a Rrahmani e Maksimovic al centro. I due sembravano già ai margini del progetto, ma dopo la gara con la Juventus hanno dimostrato di meritare il posto. Stasera però serve la conferma. Sugli esterni Mario Rui e Di Lorenzo. Centrocampo a 2 con Lobotka e Fabian Ruiz. Lo spagnolo, ...

