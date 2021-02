DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 19 febbraio: Can e Sanem distanti per un anno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quinto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale in onda venerdì 19 febbraio 2021? Gli spoiler dicono che Can e Sanem avranno una nuova discussione e addirittura il primo lascerà la città rimanendo un anno lontano dalla sua amata. Yigit brucia il diario di Sanem e incolpa Can Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno della puntata in onda venerdì 19 febbraio 2021, rivelano che Sanem andrà nel rifugio in montagna di Can con Yigit per recuperare il suo ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quinto appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale in onda venerdì 192021? Gli spoiler dicono che Can eavruna nuova discussione e addirittura il primo lascerà la città rimanendo unlontano dalla sua amata. Yigit brucia il diario die incolpa Can Ledi– Le Ali deldella puntata in onda venerdì 192021, rivelano cheandrà nel rifugio in montagna di Can con Yigit per recuperare il suo ...

Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate dal 22 al 26 febbraio 2021 - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 17 febbraio 2021 in streaming | Video Mediaset - Piaascione94 : RT @Auror30: “Ho la sensazione che qualcosa sta per finire, ma è davvero la fine? Ali libere per poter volare, forse un giorno torneremo… - clikservernet : DayDreamer – Le ali del sogno anticipazioni 18 febbraio 2021: scoppia una rissa tra Can e Yigit! - Noovyis : (DayDreamer - Le ali del sogno anticipazioni 18 febbraio 2021: scoppia una rissa tra Can e Yigit!) Playhitmusic - -