Dal Recovery plan alla Flat tax. I due Mattei spariti dal programma. Il premier avverte Salvini: l’Euro è irreversibile. Doccia fredda per il Capitano pure su Fisco e rifugiati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mario Draghi, al suo esordio in Parlamento, si appella alla “responsabilità nazionale”. Il premier evoca “lo spirito repubblicano di un governo che nasce in una situazione di emergenza raccogliendo l’alta indicazione del Capo dello Stato”. A Sergio Mattarella rivolge i suoi ringraziamenti e ammette che non vi è mai stato, nella sua lunga vita professionale, “un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia”. E, nel discorso sulla fiducia, un grazie va anche al suo predecessore: Giuseppe Conte. Ai partiti, “in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione”, chiede di fare un passo avanti “nel rispondere alle necessità del Paese”, per lavorare insieme “senza pregiudizi e senza rivalità”. Battezza il suo esecutivo come “il governo del Paese” chiamato ad avviare “una nuova ricostruzione”. Necessaria “un’unità” nazionale che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mario Draghi, al suo esordio in Parlamento, si appella“responsabilità nazionale”. Ilevoca “lo spirito repubblicano di un governo che nasce in una situazione di emergenza raccogliendo l’alta indicazione del Capo dello Stato”. A Sergio Mattarella rivolge i suoi ringraziamenti e ammette che non vi è mai stato, nella sua lunga vita professionale, “un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia”. E, nel discorso sulla fiducia, un grazie va anche al suo predecessore: Giuseppe Conte. Ai partiti, “in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione”, chiede di fare un passo avanti “nel rispondere alle necessità del Paese”, per lavorare insieme “senza pregiudizi e senza rivalità”. Battezza il suo esecutivo come “il governo del Paese” chiamato ad avviare “una nuova ricostruzione”. Necessaria “un’unità” nazionale che ...

