Da Roma il gioco da tavola che sdrammatizza sulla Pandemia: dallo schiaffo del papa ai Dpcm di Conte. La sfida è a colpi di meme (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fabrizio Iozzo, 47 anni, Romano, è l'ideatore dell'irriverente gioco da tavola che rivisita il tradizionale Monopoly trasportandolo al tempo della Pandemia. Il gioco chiaramente prende in considerazione le parti "divertenti" del periodo che stiamo vivendo, per quanto si faccia fatica ad associare questo termine alla Pandemia da Covid che sta flagellando il mondo, ironizzando (e sdrammatizzando) su frasi, meme e tanto altro uscito fuori in questi mesi. Dpcm Edition: in cosa consiste il gioco da tavola, a metà tra Monopoly e gioco dell'Oca dallo schiaffo del papa, a Conte e i suoi Dpcm, alle frasi ...

