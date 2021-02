Cresce l’odio in Europa, molto più intolleranti verso le minoranze (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pandemia e crisi hanno favorito populismo ed estremismo in Europa. Un europeo su tre è ostile agli immigrati, uno su quattro prova sentimenti negativi verso i musulmani. Lo dice la mappa dell’odio, ovvero il report 2021: State of hate – l’estrema destra in Europa. La ricerca è stata realizzata dall’inglese Hope not hate, dalla svedese Expo e dalla tedesca Amadeu Antonio foundation facendo un sondaggio su 12mila persone in 8 Paesi europei: Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Ungheria. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pandemia e crisi hanno favorito populismo ed estremismo in Europa. Un europeo su tre è ostile agli immigrati, uno su quattro prova sentimenti negativi verso i musulmani. Lo dice la mappa dell’odio, ovvero il report 2021: State of hate – l’estrema destra in Europa. La ricerca è stata realizzata dall’inglese Hope not hate, dalla svedese Expo e dalla tedesca Amadeu Antonio foundation facendo un sondaggio su 12mila persone in 8 Paesi europei: Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Ungheria.

