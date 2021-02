Covid | lo scenario dell’epidemia | i lockdown mirati

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Venerdì il governo si riunirà per pianificare nuove misure restrittive e per decidere con quali strumenti gestire l’epidemia da coronavirus dopo la scadenza del Dpcm del 5 marzo. La prevalenza delle variante inglese in Italia è attestata al 18% dei casi, ma gli esperti temono che questa percentuale sia sottostimata e che la diffusione della mutazione, così come quella sudafricana e brasiliana, possa fare risalire la curva dei contagi fino a a portare ad una nuova terza ondata. In attesa del monitoraggio settimanale, la previsione, come riporta il Corriere della Sera, è che molte Regioni finiscano in zona arancione e che vengano istituiti diversilocali., Regioni in zona arancione: quali rischiano Le nuove ordinanze che potrebbero sancire lo scatto di fascia dovrebbero riguardare Lazio, Emilia-Romagna, ...