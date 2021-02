Come sta il principe Filippo dopo la seconda notte in ospedale dopo il malore (Di giovedì 18 febbraio 2021) seconda notte in ospedale per il , ricoverato martedì sera Come 'misura precauzionale' in seguito a un malore . Lo ha riferito la Bbc, precisando che il ricovero non è legato al coronavirus, mentre ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021)inper il , ricoverato martedì sera'misura precauzionale' in seguito a un. Lo ha riferito la Bbc, precisando che il ricovero non è legato al coronavirus, mentre ...

rubio_chef : “Oggi è la pandemia, domani potrebbe essere qualsiasi altra emergenza, più o meno fondata: la strada è ormai tracci… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «@AlvaroMorata ha giocato tanto, rientrava da un problema muscolare, poi ha avuto l'influenza q… - enpaonlus : Mamma gallina sta covando due gattini: li difende come fossero i suoi pulcini - Uomoconvaligia : @andfavara come da 3 anni a sta parte almeno in questo periodo. la differenza 'numerica' con gli altri anni è che i… - V_16_45 : Mi sa che sta farsa pandemica inizia a crollare come un castello di carte. -