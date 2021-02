Come riciclare un barattolo di latta: un metodo sorprendente! (Di giovedì 18 febbraio 2021) Come riciclare un barattolo di latta, in modo davvero originali: approfondiamo insieme! Se avete un barattolo di latta, Come ad esempio quello di biscotti, non buttatelo via! Questo oggetto è perfetto per ottenere delle decorazioni in rilievo davvero sorprendenti, perfette da sistemare sopra ad un mobile del vostro soggiorno. Ideale per chi ama lo stile rustic chic, non butterete mai più un barattolo di latta dopo aver conosciuto questa tecnica per riciclarlo! Vediamo insieme Come trasformare un semplice barattolo di latta in un contenitore dal look davvero suggestivo e irresistibile! Cominciamo! credit foto Come riciclare un barattolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 18 febbraio 2021)undi, in modo davvero originali: approfondiamo insieme! Se avete undiad esempio quello di biscotti, non buttatelo via! Questo oggetto è perfetto per ottenere delle decorazioni in rilievo davvero sorprendenti, perfette da sistemare sopra ad un mobile del vostro soggiorno. Ideale per chi ama lo stile rustic chic, non butterete mai più undidopo aver conosciuto questa tecnica per riciclarlo! Vediamo insiemetrasformare un semplicediin un contenitore dal look davvero suggestivo e irresistibile! Cominciamo! credit fotoun...

