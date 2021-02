"Col ceppo inglese più malati e morti". Una firma blocca la rete anti-varianti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Diana Alfieri Allarme Iss, ma l'ente preposto alle mappature è fermo. La mutazione di Napoli forse dalla Nigeria. Vaccini: da Moderna altri 300 milioni di dosi all'Ue. Aifa dà l'ok ad AstraZeneca fino ai 65 anni di età Si diffondono nel mondo le varianti, con un aumento dei paesi interessati al contagio. A Napoli individuata una nuova e rara variante: è la B.1.525 e forse viene dalla Nigeria. Condivide caratteristiche con la variante inglese, ma anche la peggior mutazione della sudafricana, quella che indebolisce l'efficacia di alcuni vaccini. È stata trovata in un «professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone», si legge nella nota della Regione. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in una nota ha poi «smentito categoricamente la notizia circolata su alcune testate giornalistiche che sia il calciatore ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Diana Alfieri Allarme Iss, ma l'ente preposto alle mappature è fermo. La mutazione di Napoli forse dalla Nigeria. Vaccini: da Moderna altri 300 milioni di dosi all'Ue. Aifa dà l'ok ad AstraZeneca fino ai 65 anni di età Si diffondono nel mondo le vari, con un aumento dei paesi interessati al contagio. A Napoli individuata una nuova e rara variante: è la B.1.525 e forse viene dalla Nigeria. Condivide caratteristiche con la variante, ma anche la peggior mutazione della sudafricana, quella che indebolisce l'efficacia di alcuni vaccini. È stata trovata in un «professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone», si legge nella nota della Regione. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in una nota ha poi «smentito categoricamente la notizia circolata su alcune testate giornalistiche che sia il calciatore ...

