Bravely Default 2 per Switch in azione nel ' final trailer'

(Di giovedì 18 febbraio 2021)2 è quasi arrivato e per celebrare l'imminente lancio, Nintendo e Square Enix hanno pubblicato un nuovoper il prossimo gioco di ruolo. Il "" di2 (che, in modo confuso, è il terzo capitolo del franchise) è stato pubblicato durante il Nintendo Direct di ieri sera. Il nuovo video non rivela molto che non sapessimo già sul gioco, ma serve invece a ribadire alcune caratteristiche chiave. Possiamo dare uno sguardo alla grafica, vediamo qualche dettaglio in più sul sistema di battaglia e fornisce uno sguardo ad alcuni dei lavori dei personaggi. Leggi altro...

Manca poco all'esordio diII . L'arrivo del titolo è previsto per il prossimo 26 febbraio e l'attesa sta salendo. Nintendo ha pubblicato il trailer finale per il gioco. Vi ricordiamo che su eShop é disponibile ...2 si mostra in vista del lancio Mancano pochissimi giorni al debutto del terzo capitolo della serie, con Nintendo che ha concesso un ultimo sguardo prima del lancio del 26 ...Bravely Default 2 è quasi arrivato e per celebrare l'imminente lancio, Nintendo e Square Enix hanno pubblicato un nuovo trailer per il prossimo gioco di ruolo. Il "final trailer" di Bravely Default 2 ...Bravely Default II: pubblicato il trailer finale in vista dell'imminente lancio | Il JRPG per Switch di Square Enix torna a mostrarsi in video.