Braga-Roma, Ibanez atterra avversario in area e chiede il cambio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo Bryan Cristante anche Roger Ibanez va ko in casa Roma. Il difensore giallorosso si è fatto male cercando di impedire a un avversario di calciare in area di rigore nel corso del secondo tempo degli ottavi di finale di Europa League. L’ex Atalanta è andato dritto sull’uomo, impedendo all’attaccante dei portoghesi di tirare verso la porta. L’arbitro non ha fischiato un rigore che pareva starci ma Ibanez ha chiesto il cambio tenendosi la coscia. Al suo posto è entrato Villar. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo Bryan Cristante anche Rogerva ko in casa. Il difensore giallorosso si è fatto male cercando di impedire a undi calciare indi rigore nel corso del secondo tempo degli ottavi di finale di Europa League. L’ex Atalanta è andato dritto sull’uomo, impedendo all’attaccante dei portoghesi di tirare verso la porta. L’arbitro non ha fischiato un rigore che pareva starci maha chiesto iltenendosi la coscia. Al suo posto è entrato Villar. SportFace.

