Ammartaggio Perseverance in TV: a che ora e dove vedere la diretta televisiva (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. O meglio: "One small step for a man, one giant leap for mankind". Così Neil Amstrong, prima ancora di partire per la missione Apollo 11, aveva immaginato il primo passo dell'uomo sulla Luna. A distanza di oltre mezzo secolo, l'uomo è pronto all'Ammartaggio di Perseverance, il rover realizzato dalla Nasa allo scopo di investigare sul passato (e presente) del pianeta rosso, così da rispondere a una delle domande più affascinanti di sempre: c'è vita su Marte? Data l'eccezionalità dell'evento, l'arrivo di Perseverance previsto per oggi riceverà una copertura televisiva senza precedenti. A seguire l'orario di inizio della diretta TV con cui verrà seguito qui in Italia l'Ammartaggio di stasera. A che ora inizia la ...

