Xbox Series X che uccide un dinosauro nel trailer di Second Extinction è la perla trash della giornata

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) E' passato un bel po' di tempo da quando i giocatori sono stati in grado di massacrare dinosauri nei videogiochi ecerca di rimediare proprio a questo! Il titolo, infatti, vi vede affrontare tutti i tipi di dinosauri mutati. Gli utenti Steam possono già giocare grazie all'uscita in accesso anticipato dello scorso anno e ora sembra proprio ci siano novità in arrivo anche per i giocatori. È stato da poco pubblicato un breve teaser per anticipare un reveal per. Il video coinvolge uno dei dinosauri che corre per strada fino a quando una gigantescaX lo schiaccia, facendo comparire sullo schermo schizzi di sangue verde. Leggi altro...

