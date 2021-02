Vettel, più spazio in garage: vende ben cinque Ferrari! (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Ferrari, ormai, è definitivamente alle spalle. Dopo il non rinnovo di Maranello, Sebastian Vettel è diventato un nuovo pilota della Aston Martin, ma anche nella vita privata il quattro volte ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Ferrari, ormai, è definitivamente alle spalle. Dopo il non rinnovo di Maranello, Sebastianè diventato un nuovo pilota della Aston Martin, ma anche nella vita privata il quattro volte ...

quaranta_vito : @AngyFra89 Guarda, sarà molto difficile, fare peggio della #SF1000 tanto più che già l'anno scorso Racing Point era… - Adropof_Blue : RT @wolfsxtar: Remus Lupin - lo studiato non c’è nome che non conosca, dai piloti del 1950 ai meccanici della Williams. super fan di seba… - kulusexi : @psi0_ Ferrari, chi vince vince anche se gli ultimi 2 anni ho tirato molto più Leclerc che Vettel però sainz mi gas… - fenicelettrice : RT @DaddariosWho: Pensando al fatto che Sebastian Vettel in Red Bull ha più della metà delle vittorie totali della scuderia - blvckrc : RT @wolfsxtar: Remus Lupin - lo studiato non c’è nome che non conosca, dai piloti del 1950 ai meccanici della Williams. super fan di seba… -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel più Vettel, più spazio in garage: vende ben cinque Ferrari! Aston Martin, ecco la data di lancio della vettura 2021 Via tutto E' un notizia che spiazza, anche perché Vettel è sempre stato un collezionista, dimostrando più volte la sua passione per le ...

Sebastian Vettel vende le sue Ferrari (e anche Mercedes e BMW)? ...direttamente dalla collezione del quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel. ... una specifica molto speciale, esempio di un unico proprietario con poco più di 3.000 km da nuova'. ...

Aston Martin, ecco la data di lancio della vettura 2021 Via tutto E' un notizia che spiazza, anche perchéè sempre stato un collezionista, dimostrandovolte la sua passione per le ......direttamente dalla collezione del quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian. ... una specifica molto speciale, esempio di un unico proprietario con pocodi 3.000 km da nuova'. ...