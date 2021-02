Vaccini agli over 85, Santi deve prenotare per l'anziana mamma e fa la 'prova del cittadino' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In Emilia - Romagna sono partite martedì le vaccinazioni ai cittadini over 85 e proseguono le prenotazioni, dopo il boom registrato nella giornata di lunedì che ha registrato oltre 2.600 prenotazioni ... Leggi su riminitoday (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In Emilia - Romagna sono partite martedì le vaccinazioni ai cittadini85 e proseguono le prenotazioni, dopo il boom registrato nella giornata di lunedì che ha registrato oltre 2.600 prenotazioni ...

Maxdero : Ma non dovevano vaccinare 10 milioni di lombardi entro giugno? Il modello Bertolaso - Moratti - Fontana fa crash al… - fattoquotidiano : Brasile, il Sambodromo di Rio de Janeiro diventa un centro per i vaccini Covid agli anziani - pstirparo_pers : RT @EdoardoBuffoni: Complimenti agli amministratori di Marche, Molise e Calabria, dove nessun cittadino over 80 è stato ancora vaccinato. (… - Teresat73540673 : ZAIA,HA TROVATO MILIONI DI VACCINI REGOLARI,MA LO BLOCCANO,XCHÉ DOBBIAMO ESSERE AGLI ORDINI E SPARTIZIONI DELL'UE,C… - la_kuzzo : RT @EdoardoBuffoni: Complimenti agli amministratori di Marche, Molise e Calabria, dove nessun cittadino over 80 è stato ancora vaccinato. (… -