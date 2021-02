USA, vendite al dettaglio salgono più delle attese a gennaio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Crescono, più delle attese, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di gennaio, si è registrato infatti un aumento mensile del 5,3% a 568,2 miliardi di dollari, dopo il -1% del mese precedente (dato rivisto da -0,7%). Il dato comunicato dall’US Census Bureau è molto superiore alle attese degli analisti, che indicavano un +1,1%. Su base annua si è registrato un aumento del 7,4% (+2,5% a dicembre). Il dato “core”, ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +5,9%, anche questo di molto superiore al consunsus (+1%). Il boom delle vendite al dettaglio si spiega anche grazie al pacchetto di aiuti economici da 900 miliardi di dollari approvato a fine dicembre dal ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Crescono, più, lealnegli Stati Uniti. Nel mese di, si è registrato infatti un aumento mensile del 5,3% a 568,2 miliardi di dollari, dopo il -1% del mese precedente (dato rivisto da -0,7%). Il dato comunicato dall’US Census Bureau è molto superiore alledegli analisti, che indicavano un +1,1%. Su base annua si è registrato un aumento del 7,4% (+2,5% a dicembre). Il dato “core”, ossia lealescluse le auto, registra un +5,9%, anche questo di molto superiore al consunsus (+1%). Il boomalsi spiega anche grazie al pacchetto di aiuti economici da 900 miliardi di dollari approvato a fine dicembre dal ...

deeplyfree3 : RT @CGzibordi: con la botta di dati di oggi (inflazione all'ingrosso e al dettaglio + alta, vendite +5%) e i future dei tassi che indicano… - CGzibordi : con la botta di dati di oggi (inflazione all'ingrosso e al dettaglio + alta, vendite +5%) e i future dei tassi che… - arcamasilum : Le vendite al dettaglio Usa sono salite del 5,3% a gennaio dopo il piano di stimoli da 900 miliardi per i consumi (… - moneypuntoit : ?? USA: vendite al dettaglio in forte rialzo a gennaio ?? - LGD_informatica : AXHKIO Maschera a 3 strati usa e getta, 50 pezzi - Amazon Italia In offerta a € 11.47 Invece di € 13.89… -

Ultime Notizie dalla rete : USA vendite USA, vendite al dettaglio salgono più delle attese a gennaio Il dato "core" , ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +5,9%, anche questo di molto superiore al consunsus (+1%). Il boom delle vendite al dettaglio si spiega anche grazie al ...

Usa, vendite al dettaglio gennaio +5,3%, meglio delle stime Escludendo le vendite di veicoli e del gas le vendite sono aumentate del 6,1%, mentre escludendo le vendite di veicoli, il dato è salito del 6,1%. Il dato di dicembre che indicava un ribasso dello 0,...

USA, vendite al dettaglio salgono più delle attese a gennaio Il Messaggero USA: a gennaio vendite al dettaglio in aumento oltre le attese Nel mese di gennaio negli Usa, le vendite al dettaglio segnano un aumento del 5,3% contro la flessione a 0,7% rivista a -1,0% precedente e contro le attese e +1,1%.

Usa: +5,3% vendite al dettaglio a gennaio, meglio delle stime (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 feb - Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, a gennaio, sono notevolmente aumentate, mettendo ...

Il dato "core" , ossia leal dettaglio escluse le auto, registra un +5,9%, anche questo di molto superiore al consunsus (+1%). Il boom delleal dettaglio si spiega anche grazie al ...Escludendo ledi veicoli e del gas lesono aumentate del 6,1%, mentre escludendo ledi veicoli, il dato è salito del 6,1%. Il dato di dicembre che indicava un ribasso dello 0,...Nel mese di gennaio negli Usa, le vendite al dettaglio segnano un aumento del 5,3% contro la flessione a 0,7% rivista a -1,0% precedente e contro le attese e +1,1%.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 feb - Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, a gennaio, sono notevolmente aumentate, mettendo ...