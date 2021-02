“Una follia!”. GF Vip, quanto costa mandare un aereo? La cifra è esagerata. Ed ecco come funziona (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta tenendo compagnia agli italiani da settembre ma è quasi arrivata la fine. In finale, per ora, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, che ha vinto la sfida al televoto contro Andrea Zelletta, e Tommaso Zorzi, annunciato finalista durante la puntata in onda lunedì 15 febbraio. La finale, salvo clamorosi colpi di scena che, tuttavia, dalle parole dello stesso Alfonso Signorini, sembrano essere escluse, sarà trasmessa in diretta il 1° marzo. Nelle ultime ore i vipponi hanno ricevuto tantissime sorprese. Sono stati infatti otto gli aerei che hanno sorvolato la casa di Cinecittà. Il primo è il messaggio è arrivato per i Zelinda, ovvero Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Occhi rivolti al cielo per i concorrenti della Casa che riconoscono oramai il rumore dell’inconfondibile aereo nel cielo di Cinecittà.



In coda ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta tenendo compagnia agli italiani da settembre ma è quasi arrivata la fine. In finale, per ora, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, che ha vinto la sfida al televoto contro Andrea Zelletta, e Tommaso Zorzi, annunciato finalista durante la puntata in onda lunedì 15 febbraio. La finale, salvo clamorosi colpi di scena che, tuttavia, dalle parole dello stesso Alfonso Signorini, sembrano essere escluse, sarà trasmessa in diretta il 1° marzo. Nelle ultime ore i vipponi hanno ricevuto tantissime sorprese. Sono stati infatti otto gli aerei che hanno sorvolato la casa di Cinecittà. Il primo è il messaggio è arrivato per i Zelinda, ovvero Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Occhi rivolti al cielo per i concorrenti della Casa che riconoscono oramai il rumore dell’inconfondibilenel cielo di Cinecittà.In coda ...

fleinaudi : Professore siamo d’accordo: VACCINARE, VACCINARE, VACCINARE ! Ma se lo Stato non ce la fa (ed è evidente che non ce… - UnaRoSainAria : RT @MustErminea: Se non una follia per amore, allora non so per cos’altro. - noemoon_ : @GrandeFratello Domanda per Rosa sono fidanzata con un ragazzo da 5 anni, ma sto frequentando da un anno una donna… - NmargheNiki : RT @MustErminea: Se non una follia per amore, allora non so per cos’altro. - _incasinata : RT @MustErminea: Se non una follia per amore, allora non so per cos’altro. -