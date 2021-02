UFC – Dana White | “Kamaru Usman supererà GSP!”

contrasti_sport : ?? #Khabib l’austero, che parla poco ma quando lo fa sa essere incisivo come l’artiglio di un’aquila. #Conor il prof… - gianlulosito : Per @contrasti_sport ho provato a raccontare l'iconica rivalità tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, due uomin… - fight_shield : Il presidente della #UFC Dana White lancia la bomba per l'estate - MoliPietro : Parla il presidente Dana White: tutte le ultime UFC NEWS - official_arena : Il presidente di UFC Dana White ha annunciato che gli allenatori di The Ultimate Fighter 29 saranno pesi welter.… -

Contra-Ataque

... questo ex campione Ncaa di lotta olimpica di fatto non ha mai perso, e da quando è entrato in... Per lui premio per la performance of the night e una gran levata di cappello diWhite: '...... l'uragano Michael Chandler appena sbarcato in, lo spettro di Khabib e tanti prospetti emergenti, dove si collocherà 'The Notorius'? Una risposta la offreWhite , presidente dell': '...UFC – Dana White in una delle sue ultime interviste, dopo la clamorosa prestazione contro Gilbert Burns, ha finalmente riconosciuto a tutti gli effetti Kamaru Usman come un fighter di un altra caratur ...Prima chiariamo una cosa, Khabib Nurmagomedov non tornerà. Almeno non presto. Non ditelo a Dana White però. Il boss della UFC è tornato sull’argomento di Nurmagomedov cominciando dal ritiro, dapprima ...