Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladeisudi sedano rapa di, laE’ sempre mezzogiorno di oggi 17 febbraio 2021. Un secondo piatto a base di pesce degliper il giorno del mercoledì delle ceneri. Niente grassi in padella per la cottura dei. Un’ottima idea di, unaperfetta dopo il Carnevale e per tutta la Quaresima. Non perdete questaE’ sempre mezzogiorno deicon broccoli saltati in padella e la provola affumicata, ma anche deldi sedano rapa. Ecco ladi oggi degli ...