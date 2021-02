Tanta neve ad Atene, nevicata da record sulle alture e sull’Acropoli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La tempesta invernale, alimenta da correnti gelide russe, colpisce l’area del Mediterraneo Orientale dopo aver investito l’Italia. Nella nostra Penisola non sono mancati nel weekend episodi nevosi in alcune zone litoranee, addirittura sulle coste salentine della Puglia e della Locride, in Calabria. Alcune zone di Atene periferia sommerse dalla neveIl maltempo si è abbattuto con più forza in questi primi giorni della settimana tra la Grecia e la Turchia. Il flusso gelido dalla Russia ha infatti continuato ad interagire con un profondo ciclone mediterraneo, che ha favorito le abbondanti precipitazioni nevose. La neve ha sfondato anche su Atene, riuscendo a depositarsi bene anche in centro città. Il manto nevoso ha superato ampiamente i 20 cm nelle zone più alte fra cui l’Acropoli, generando uno ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La tempesta invernale, alimenta da correnti gelide russe, colpisce l’area del Mediterraneo Orientale dopo aver investito l’Italia. Nella nostra Penisola non sono mancati nel weekend episodi nevosi in alcune zone litoranee, addiritturacoste salentine della Puglia e della Locride, in Calabria. Alcune zone diperiferia sommerse dallaIl maltempo si è abbattuto con più forza in questi primi giorni della settimana tra la Grecia e la Turchia. Il flusso gelido dalla Russia ha infatti continuato ad interagire con un profondo ciclone mediterraneo, che ha favorito le abbondanti precipitazioni nevose. Laha sfondato anche su, riuscendo a depositarsi bene anche in centro città. Il manto nevoso ha superato ampiamente i 20 cm nelle zone più alte fra cui l’Acropoli, generando uno ...

stelle_lune : RT @Massimi28687776: @jimmomo @Z3r0Rules Idem in Germania dove i pannelli solari sono stati messi fuori uso dalla neve, mentre a Mosca e Ki… - Z3r0Rules : RT @Massimi28687776: @jimmomo @Z3r0Rules Idem in Germania dove i pannelli solari sono stati messi fuori uso dalla neve, mentre a Mosca e Ki… - Massimi28687776 : @jimmomo @Z3r0Rules Idem in Germania dove i pannelli solari sono stati messi fuori uso dalla neve, mentre a Mosca e… - pierretennis1 : RT @AllertaMeteoGe: In alcuni posti, non si era vista tanta neve da 40 anni - AllertaMeteoGe : In alcuni posti, non si era vista tanta neve da 40 anni -