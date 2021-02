Senato, Draghi presenta il suo Governo per la prima volta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi ha presentato il suo programma di Governo. E ha parlato a lungo in Senato del percorso che intraprenderà a guida del Paese Mario Draghi ha ufficialmente presentato, in Senato, il suo programma e la sua squadra di Governo in un lungo discorso. “Ringrazio il mio predecessore Conte. Il PIL sarebbe aumentato nel primo semestre del 2020 di quattro punti percentuali. Quest’aumento sarebbe stato attenuato dalle reti di protezione che siamo stati chiamati a dare dall’inizio della pandemia. Non recupereremo prima del 2022. La diffusione del COVID ha provocato molti guai. Ho molta emozione e mi sento una grande responsabilità nei confronti degli italiani, che cercherò di non deludere. Questa situazione di emergenza senza ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mariohato il suo programma di. E ha parlato a lungo indel percorso che intraprenderà a guida del Paese Marioha ufficialmenteto, in, il suo programma e la sua squadra diin un lungo discorso. “Ringrazio il mio predecessore Conte. Il PIL sarebbe aumentato nel primo semestre del 2020 di quattro punti percentuali. Quest’aumento sarebbe stato attenuato dalle reti di protezione che siamo stati chiamati a dare dall’inizio della pandemia. Non recupereremodel 2022. La diffusione del COVID ha provocato molti guai. Ho molta emozione e mi sento una grande responsabilità nei confronti degli italiani, che cercherò di non deludere. Questa situazione di emergenza senza ...

