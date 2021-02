Roma, Fonseca: “Bello tornare a Braga, ma ora sono un avversario e voglio vincere” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “E’ sempre Bello venire qui a Braga, ho tanti amici, ma ora ci vengo da avversario e voglio vincere. Braga sta facendo un bel campionato, ha battuto le squadre più forti e ha fatto una buona prima fase di Europa League. Ha una identità molto forte, domani sarà una partita molto difficile“. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, che ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League, valida per l’andata dei sedicesimi di finale contro lo Sporting Braga. Per l’allenatore giallorosso si tratterà di un tuffo nel passato dato che affronterà la sua ex squadra. “Gli obiettivi? Adesso abbiamo due partite con Braga – ha proseguito il portoghese intervistato ai microfoni di Sky Sport – e dobbiamo pensare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “E’ semprevenire qui a, ho tanti amici, ma ora ci vengo dasta facendo un bel campionato, ha battuto le squadre più forti e ha fatto una buona prima fase di Europa League. Ha una identità molto forte, domani sarà una partita molto difficile“. Queste le dichiarazioni di Paulo, tecnico della, che ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League, valida per l’andata dei sedicesimi di finale contro lo Sporting. Per l’allenatore giallorosso si tratterà di un tuffo nel passato dato che affronterà la sua ex squadra. “Gli obiettivi? Adesso abbiamo due partite con– ha proseguito il portoghese intervistato ai microfoni di Sky Sport – e dobbiamo pensare ...

