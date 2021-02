Rete unica, mito e pericoli dell'integrazione verticale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un recente pronunciamento di Margrethe Vestager ha rilanciato il tema dell’integrazione verticale della Rete unica: mentre il commissario europeo si è limitato a ricordare che nelle telecom l’integrazione verticale non è vietata per legge, qualche testata ha invece distorto la notizia riportando che Bruxelles avrebbe dato via libera a una eventuale fusione TIM/Open Fiber con il controllo in capo alla prima. Sono poi seguite le smentite e il caso si è ridimensionato: in verità, secondo la Commissione il tema verrà esaminato a tempo debito, e cioè solo e quando il progetto di fusione TIM/Open Fiber verrà notificato a Bruxelles. Fino a quel momento la questione resta confinata alle speculazioni degli esperti, che sono di diverso avviso: tra questi, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un recente pronunciamento di Margrethe Vestager ha rilanciato il tema: mentre il commissario europeo si è limitato a ricordare che nelle telecom l’non è vietata per legge, qualche testata ha invece distorto la notizia riportando che Bruxelles avrebbe dato via libera a una eventuale fusione TIM/Open Fiber con il controllo in capo alla prima. Sono poi seguite le smentite e il caso si è ridimensionato: in verità, secondo la Commissione il tema verrà esaminato a tempo debito, e cioè solo e quando il progetto di fusione TIM/Open Fiber verrà notificato a Bruxelles. Fino a quel momento la questione resta confinata alle speculazioni degli esperti, che sono di diverso avviso: tra questi, ...

romeoagresti : Il #Porto è l’unica squadra a non aver subito goal in casa in questa Champions. E, inoltre, la formazione lusitana… - sole24ore : Piano 4.0, crisi aziendali, rete unica tlc:?si apre la «partita» di Giorgetti con le imprese - giornalorg : - nhanguyen789 : RT @StefanoFeltri: Dal discorso di Draghi non si percepisce la posizione del nuovo governo su questioni cruciali come la rete unica - StefanoFeltri : Dal discorso di Draghi non si percepisce la posizione del nuovo governo su questioni cruciali come la rete unica -

Ultime Notizie dalla rete : Rete unica Rete unica, mito e pericoli dell'integrazione verticale Un recente pronunciamento di Margrethe Vestager ha rilanciato il tema dell' integrazione verticale della Rete Unica: mentre il commissario europeo si è limitato a ricordare che nelle telecom l'integrazione verticale non è vietata per legge, qualche testata ha invece distorto la notizia riportando che ...

Offerte TIM smartphone: le promozioni di febbraio 2021 ... Giga illimitati su WhatsApp e altre applicazioni di messaggistica; Giga illimitati con TIM Unica per i clienti di rete fissa TIM Wonder SIX presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un ...

Rete unica, mito e pericoli dell'integrazione verticale L'HuffPost Rete unica, mito e pericoli dell'integrazione verticale Un recente pronunciamento di Margrethe Vestager ha rilanciato il tema dell’integrazione verticale della Rete Unica: mentre il commissario europeo si è limitato a ricordare che nelle ...

DIRETTA/ Bisceglie Viterbese video streaming tv: i precedenti del match sono appena 5 Diretta Bisceglie Viterbese. Streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C ...

Un recente pronunciamento di Margrethe Vestager ha rilanciato il tema dell' integrazione verticale della: mentre il commissario europeo si è limitato a ricordare che nelle telecom l'integrazione verticale non è vietata per legge, qualche testata ha invece distorto la notizia riportando che ...... Giga illimitati su WhatsApp e altre applicazioni di messaggistica; Giga illimitati con TIMper i clienti difissa TIM Wonder SIX presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un ...Un recente pronunciamento di Margrethe Vestager ha rilanciato il tema dell’integrazione verticale della Rete Unica: mentre il commissario europeo si è limitato a ricordare che nelle ...Diretta Bisceglie Viterbese. Streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C ...