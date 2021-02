Ray Fisher di Justice League contro Joss Whedon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mentre sempre più accuse di cattiva condotta da parte dell’ex alleata di Buffy the Vampire Slayer e polemiche circondano Joss Whedon, il direttore della Justice League e alcuni dei massimi vertici della Warner Bros. sono ancora una volta sotto i riflettori dei social media di Ray Fisher. Ray Fisher cosa a twittato? L’attore Cyborg ha twittato nel suo continuo scremare lo studio sulla gestione delle indagini su Whedon e sul suo presunto comportamento durante la produzione della Justice League, “C’è solo una ragione per cui non sono stato citato in giudizio da Joss Whedon, Toby Emmerich, Geoff Johns, Jon Berg o Walter Hamada: sanno che sto dicendo la verità. A> E”. Fisher non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mentre sempre più accuse di cattiva condotta da parte dell’ex alleata di Buffy the Vampire Slayer e polemiche circondano, il direttore dellae alcuni dei massimi vertici della Warner Bros. sono ancora una volta sotto i riflettori dei social media di Ray. Raycosa a twittato? L’attore Cyborg ha twittato nel suo continuo scremare lo studio sulla gestione delle indagini sue sul suo presunto comportamento durante la produzione della, “C’è solo una ragione per cui non sono stato citato in giudizio da, Toby Emmerich, Geoff Johns, Jon Berg o Walter Hamada: sanno che sto dicendo la verità. A> E”.non ...

