Ragazzini frustrati e soli | così il Covid e lo stop alla scuola accendono paure e risse

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Lesul lungomare continuano a far discutere. Dopo il ferimento di un 16enne da parte di un gruppo di, tanti sono gli interrogativi da parte di chi, nei mesi della pandemia, lavora con gli adolescenti in difficoltà. Secondo gli esperti ilha inciso molto sul comportamento dei minori. Isono annoiati,e repressi, con dentro serrate mille emozioni che rischiano di esplodere in rabbia incontrollata. “La pandemia ha inasprito le difficoltà che i giovani hanno nel gestire le emozioni e l’energia corporea in modo equilibrato. Faticano a farlo in modo modulato e sfogando i sentimenti con la violenza“, spiega la psicoterapeuta Margherita Spagnuolo Lobb. Le fa eco la collega Maddalena Cialdella, secondo la quale il Coronavirus, è un ...